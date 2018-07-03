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18:37 03.07.2018

Пиротехники изъяли с территории ММК им.Ильича современный артснаряд – ГСЧС

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Пиротехники изъяли с территории ММК им.Ильича современный артснаряд – ГСЧС

Взрывоопасный предмет был обнаружен на территории Мариупольского металлургического комбината (ММК) им. Ильича (Донецкая обл.), пиротехники изъяли его и намерены уничтожить в установленном порядке.

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, обнаруженный во вторник взрывоопасный предмет был идентифицирован как современный артиллерийский снаряд калибра 152 мм.

"Пиротехники ГСЧС изъяли опасную находку, которая в дальнейшем будет уничтожена в установленном порядке", - отмечается в сообщении.

Теги: #ммк_ильича #снаряд #пиротехники
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