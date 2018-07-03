События

10:48 03.07.2018

Часть Индии и Пакистана оказались затоплены из-за муссонных дождей

1 мин читать
Часть Индии и Пакистана оказались затоплены из-за муссонных дождей

По меньшей мере, три человека погибли в пакистанском городе Лахоре в результате наводнений, вызванных мощными муссонными ливнями, сообщает во вторник Associated Press.

Многие жилые районы в Лахоре оказались затоплены после ливней, ранее обрушившихся на Пакистан, а также территорию соседней Индии. Серьезный ущерб также нанесен городской системе канализации Лахора.

В Индии из-за дождей обрушился пешеходный мост на железнодорожной станции в Мумбае, отмечает AP. Как минимум два человека получили травмы. В результате обрушения обломков моста на рельсы железнодорожное движение было на некоторое время прервано. Согласно информации The Times of India, транспортное сообщение уже восстановлено.

Сайт индийской газеты также сообщает, что из-за непогоды аэропорт Дели накануне вечером не смог принять 24 рейса, которые направлялись в этот город. Также наблюдались примерно получасовые задержки в отправке и прибытии рейсов.

По данным пакистанской метеорологической службы, в июле мощные ливни в регионе еще сохранятся. В Пакистане и Индии сезон муссонных дождей ежегодно длится примерно с июля по сентябрь.

Теги: #дожди #погода #пакистан #индия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В среду в Украине заметно потеплеет, небольшой дожди пройдет только на севере страны

В Днепропетровской области из-за непогоды остаются обесточенными 23 населенных пункта – ГСЧС

В Киеве ожидаются сильные порывы ветра

В ближайшие дни дожди в Украине прекратятся

Погода в ближайшие дни будет прохладной и сырой

Более 40 человек погибли в ДТП с автобусом в Индии

В Киеве сегодня шквальный ветер

В Грузии сильная жара, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +43

Синоптики предупредили о сильном дожде и грозе в Киеве

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ блокировала масштабный импорт контрафактных пестицидов из одной из стран Дальнего Востока

Режиссер Сенцов стал лауреатом премии Ukrainian ID Award

Муженко о присвоении российским полкам названий украинских городов: Это четкий сигнал, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме

В Золотое-4 направляется гуманитарная и соцпомощь, начато решение индивидуальных запросов местных жителей – ООС

Прокуратура задержала руководителей "Днепропетровского облавтодора" и ГАК "Автомобильные дороги Украины"

В Москве подали заявку на шествие и митинг 18 июля против пенсионной реформы

Южная Корея и КНДР обменялись списками для проведения встречи родственников

Полиция в Киеве задержала преступника, ранее сбежавшего из зала Миргородского райсуда

Из Албании вылетел самолет с украинскими туристами, которые ожидали возвращения на родину

Британская полиция заявила о прорыве в деле расследования покушения на Скрипалей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА