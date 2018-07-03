Часть Индии и Пакистана оказались затоплены из-за муссонных дождей

По меньшей мере, три человека погибли в пакистанском городе Лахоре в результате наводнений, вызванных мощными муссонными ливнями, сообщает во вторник Associated Press.

Многие жилые районы в Лахоре оказались затоплены после ливней, ранее обрушившихся на Пакистан, а также территорию соседней Индии. Серьезный ущерб также нанесен городской системе канализации Лахора.

В Индии из-за дождей обрушился пешеходный мост на железнодорожной станции в Мумбае, отмечает AP. Как минимум два человека получили травмы. В результате обрушения обломков моста на рельсы железнодорожное движение было на некоторое время прервано. Согласно информации The Times of India, транспортное сообщение уже восстановлено.

Сайт индийской газеты также сообщает, что из-за непогоды аэропорт Дели накануне вечером не смог принять 24 рейса, которые направлялись в этот город. Также наблюдались примерно получасовые задержки в отправке и прибытии рейсов.

По данным пакистанской метеорологической службы, в июле мощные ливни в регионе еще сохранятся. В Пакистане и Индии сезон муссонных дождей ежегодно длится примерно с июля по сентябрь.