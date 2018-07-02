События

22:21 02.07.2018

В июне во Львовский горсовет поступило 210 фальшивых сообщений о минировании

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В июне во Львовский горсовет поступило 210 фальшивых сообщений о минировании

На протяжении июня во Львовский горсовет поступило 210 фальшивых сообщений о минировании различных объектов, сообщает пресс-служба Львовского городского совета в понедельник.

По данным пресс-службы, власти Львова направили письмо министру внутренних дел Украины в котором просит полицию "немедленно реагировать и принять все необходимые меры, чтобы прекратить эти правонарушения во Львове", поскольку фальшивые сообщения о заложенных взрывных устройствах, поступающих во Львовский горсовет, приводят к необоснованной нагрузке на муниципальные службы, которые обязаны реагировать на сообщения такого рода. Также такие сообщения дестабилизируют ситуацию в городе, указано в письме.

Как сообщалось ранее, в мэрию Львова почти ежедневно поступают сообщения о взрывчатке, заложенной в бизнес-центрах города.

Теги: #львов
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