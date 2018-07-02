События

18:06 02.07.2018

Корреспондента российского телеканала "Дождь" не пустили в Украину

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Государственная пограничная служба Украины отказала корреспонденту российского телеканала "Дождь" Алексею Коростелеву во въезде в страну, мотивировав это недостаточным количеством у него денежных средств и неподтвержденной целью пребывания в Украине.

"Принято решение об отказе в пересечении государственной границы на въезд в Украину… гражданину РФ Алексею Коростелеву", - говорится в решении об отказе в пересечении госграницы, принятом в отделе пограничной службы "Борисполь" (фотокопию документа обнародовал на своей странице в Фейсбуке сам корреспондент).

Основанием такого отказа названо следующее: "Не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины; нет достаточного финансового обеспечения".

А.Коростелев так отреагировал на данное решение: "…депортируют из Киева из-за того, что я нищий. Чтобы въехать на территорию Украины теперь, как оказалось, надо иметь при себе не менее 50 баксов на день (еду на неделю…). Как они узнали, что у меня нет этих денег на карте - не знаю".

"Вторая причина, указанная в решении о депортации, - отсутствие приглашения. Враньё. Ехал на стажировку - все было при себе, включая обратный билет и бронь в отеле. Это при том, что я бывал в Киеве дважды и проходил контроль на границе без обратного билета, брони, приглашений", - написал он на странице в Фейсбуке.

По словам корреспондента, его 4 часа держали на паспортном контроле, потом отвели в транзитную зону, где он должен ждать обратный рейс до Кишинева (откуда он и прибыл в Украину), который оплатила украинская сторона.

На сайте "Дождя" указано, что А.Коростелев ехал на тренинг по журналистским расследованиям, который организует консорциум OPEN Media Hub (совместный проект Евросоюза и Thomson Foundation).

Теги: #журналист #пограничники #дождь
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