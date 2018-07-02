Бюст Пушкина в Золочеве разрушен вследствие природных причин

Бюст писателя Александра Пушкина в районном центре Золочев Львовской области разрушился, по предварительным данным, в результате природных причин, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

"Предварительно установлено, что разрушение постамента произошло по природным причинам – в результате старения и неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Информация об этом событии внесена в журнал единого учета, полиция устанавливает обстоятельства события.

Как сообщалось, мэр Золочева Игорь Грынькив сообщил, что минувшей ночью вандалы сбросили с постамента бюст А.Пушкина, в результате чего тот получил значительные повреждения. Он также опубликовал фотографии, на которых видно, что бюст получил ряд повреждений при падении и ударе о плитку пешеходной дорожки.

Мэр также сообщил, что с депутатами горсовета недавно обсуждался вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и планируется вынести этот вопрос на общественное обсуждение.