События

17:07 02.07.2018

Спасатели ликвидировали пожар на судне на территории Херсонской судоверфи

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Спасатели ликвидировали пожар на судне на территории Херсонской судоверфи

Спасатели ликвидировали пожар на надстройке судна, находящегося на ремонте на Херсонской судоверфи.

"Пожар спасатели локализовали в 13:00, в 15:20 – ликвидировали", - сообщает Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. На месте работали 20 чел. личного состава и 5 ед. пожарной спецтехники. Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Как сообщалось, около полудня понедельника в ГСЧС поступило сообщение о возгорании надстройки судна 1982 года выпуска, которое находится на ремонте на судостроительном заводе в Херсоне. По прибытию на причал спасатели установили, что пожар охватил палубу на площади 100 кв. м. Огонь распространялся по отделке коридора и кают судна на штурманскую рубку.

Как уточнила пресс-служба судостроительной Smart Maritime Group (SMG) "Смарт-Холдинга", в состав которой входит Херсонская судоверфь, возгорание произошло на судне, прибывшем на ремонт под флагом иностранного государства.

"Сегодня, 2 июля, в 11.45 произошло возгорание на судне "Sormovskiy-45" (флаг – Джурджулешты), находящемся в акватории Херсонской верфи Smart Maritime Group. Прибывший к месту инцидента пожарный расчет ведет борьбу с распространением пламени. Причиной пожара стало проведение командой судна сварочных работ", - сообщила пресс-служба.

Международный свободный порт Джурджулешты расположен в 133,8 км от Черного моря неподалеку от впадения Прута в Дунай. Находится в непосредственной близости от молдавской границы с Румынией и Украиной. Единственный порт Молдовы с выходом к Черному морю.

Теги: #судно #херсон #пожар
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