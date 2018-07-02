События

09:39 02.07.2018

Двое гражданских получили ранения от взрывов неизвестных предметов в Донецкой области в воскресенье

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В воскресенье в с. Заря Константиновского района Донецкой области и в с.Талаковка Кальмиусского района Мариуполя в результате подрывов на неустановленных взрывных устройствах получили ранения двое граждан Украины, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в области.

В обнародованном в понедельник утром сообщении отмечается, что в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета который произошел примерно в 20:07 в одном из частных домов на ул. Шолопова в с. Заря Константиновского района Донецкой области. "В результате взрыва парень 2001 года рождения получил многочисленные повреждения и был в тяжелом состоянии госпитализирован в Городскую больницу №5 г.Константиновка. Предварительный диагноз - травматическая ампутация левой кисти, осколочные ранения левой части грудной клетки и правого глаза", - говорится в информации.

Кроме этого, 2 июля в 7:30 поступила информация о взрыве неизвестного взрывоопасного устройства, который произошел примерно в 13:00 1 июля в с.Талаковка Кальмиусского района. Мариуполь Донецкой области.

"В результате происшествия пострадал мужчина 1982 года рождения. Его госпитализировали в Областную клиническую больницу им.Мечникова г.Днепр с предварительным диагнозом - огнестрельные множественные ранения лица, грудной клетки левого и правого предплечья, глаз, гифема левого глаза (когда в передней камере глаза появляется кровь - ИФ), термические ожоги дыхательных путей и рук", - говорится в сообщении.

В связи с этим специалисты Главного управления ГСЧС в области обратились к гражданам с призывом быть максимально осторожными, поскольку неосторожное обращение с взрывоопасными предметами может стать причиной гибели и травмирования.

"В случае обнаружения подозрительного предмета, сразу сообщите о находке в Службу спасения "101". Категорически запрещается касаться взрывоопасных предметов, перемещать, транспортировать или разбирать их", - подчеркивают в ГСЧС.

Теги: #донецкая_область #гсчс #ранения #подрывы
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