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15:39 01.07.2018

Погода в ближайшие дни будет прохладной и сырой

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Погода в ближайшие дни будет прохладной и сырой

В ближайшие сутки, 2 июля, погоду в Украине будет определять преимущественно влажный и прохладный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве западных, северных, а днём и центральных областей кратковременный дождь; на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12°, на крайнем юге и востоке до 16°; днём 20-25°, в западных и северных областях 13-18°.

В Киеве - кратковременный дождь; температура воздуха ночью 9-11°, днём около 15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 июля самая высокая температура воздуха днем была 33,8 - в 1939г., самая низкая ночью 7,3 в 1908г.

На 3 июля синоптики прогнозируют без осадков, лишь в северных, Волынской, Ривненской областях местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в южных и восточных областях ночью 12-17°, днём 24-29°, на остальной территории ночью 9-14°, днём 20-25°, в западных, северных и Винницкой областях 15-20°.

В Киеве - местами небольшой дождь; температура воздуха ночью 10-12°, днём 17-19°.

1 июля в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 21-26°; в Днепре возле Киева 22°.

Теги: #лето #погода #укргидрометцентр
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