Замкомандующего десантников ранили в результате несчастного случая

Заместитель командующего десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины Павел Щербань получил ранения 27 июня в результате несчастного случая, заявили в командовании ДШВ.

"В ходе проведенной проверки по факту получения телесных повреждений заместителем командующего ДШВ ВС Украины полковником Щербанем П.Р., установлено, что телесные повреждения получены вследствие досадного несчастного случая", - говорится распространенном в субботу в "Фейсбук" сообщении пресс-службы ДШВ.

В ДШВ также заявили, что характер телесных повреждений, которые не несут угрозы жизни и показания полковника Павла Щербаня опровергают причастность к данному случаю других лиц.

Ранее пресс-служба ДШВ сообщила, что заместителя командующего десантно-штурмовой войск ВС Украины полковника П.Щербаня ранили ножом 27 июня в Житомире возле продуктового магазина. Полиция открыла производство по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений.