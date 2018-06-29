РФ утаивает состояние здоровья удерживаемых украинцев, в том числе Сенцова -Денисова

Российская сторона скрывает информацию о состоянии здоровья удерживаемых по политическим мотивам граждан РФ, заявляет уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова.

"Я констатирую, что РФ скрывает реальное состояние здоровья удерживаемых украинцев. Ни к кому из них нет доступа независимых гуманитарных организаций и МККК. Мы не знаем правды о состоянии их здоровья. Противоречивое заявление о состоянии здоровья Сенцова заставляет думать, что его могут насильно кормить", - заявила Л.Денисова на брифинге в пятницу в Москве.

По словам омбудсмена, О.Сенцов находится в российской тюрьме как гражданин Украины.

"РФ безусловно признает, что Сенцов является гражданином Украины. Сенцов не смог предоставить ни паспорт гражданина РФ, ни его копию, ни его номер. Он - гражданин Украины", - сказала она, передав журналистам соответствующую справку.

Л.Денисова особо подчеркнула при этом, что не существует ни единого документа, свидетельствующего о том, что у О.Сенцова якобы есть гражданство РФ.