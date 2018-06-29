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12:33 29.06.2018

МВД Украины намерено сотрудничать с калифорнийскими спасателями в сфере ликвидации ЧС

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МВД Украины намерено сотрудничать с калифорнийскими спасателями в сфере ликвидации ЧС

Обмен опытом между калифорнийскими спасателями и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям будет способствовать качественному росту уровня профессионализма украинского подразделения, отмечает первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины в пятницу, делегация ведомства во главе с С.Яровым посетила штаб-квартиру Управления по чрезвычайным ситуациям штата Калифорния (CalOES) в США и 95-й группы помощи гражданским органам власти Национальной гвардии Калифорнии и ознакомилась с технической базой обоих подразделений.

"Мы готовы проработать вопрос подписания договоренностей, которые позволят закрепить наши отношения и будут способствовать развитию ГСЧС Украины, в частности, путем обмена опытом между спасателями и проведением соответствующих совместных учений", - отметил С.Яровой.

Теги: #гсчс #сша #спасатели #сотрудничество
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