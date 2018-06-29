События

11:24 29.06.2018

На Бали из-за извержения вулкана закрыли международный аэропорт

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На Бали из-за извержения вулкана закрыли международный аэропорт

 Власти индонезийского острова Бали проинформировали, что местный международный аэропорт закрыт в связи с извержением вулкана Агунг, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

Отменены более 450 авиарейсов. Ситуация затронула около 75 тыс. человек, в том числе иностранных туристов. Ожидается, что международный аэропорт будет закрыт до вечера пятницы.

Из-за извержения вулкана на Бали также прекращена работа двух небольших местных аэропортов, которые обслуживают только внутренние рейсы.

Вулкан начал проявлять активность с четверга. Высота выбросов пепла достигает 2,5 тыс. метров.

Вулкан Агунг расположен примерно в 75 км от популярного среди туристов города-курорта Кута. Национальной трагедией стало извержение Агунга в 1963 году, когда погибли более 1 тыс. человек.

 

Теги: #вулкан #бали #аэропорт
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