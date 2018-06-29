События

04:31 29.06.2018

В Киевской области задержана женщина за ложное сообщение о минировании магазина

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Правоохранители задержали жительницу Киевской области, которая в состоянии алкогольного опьянения сообщила о якобы минировании магазина, сообщил Отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Сообщение о минировании по спецлинии 102 поступило в 13.20. Женский голос сообщил, что в селе Осещина Вышгородского района заложена взрывчатка, которая сработает в 15 часов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на место происшествия прибыли экипаж группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Вышгородского отдела полиции, взрывотехники и медики. В ходе обследования магазина и прилегающей территории правоохранители эвакуировали посетителей магазина и продавца. В результате обследования опасных предметов и взрывных устройств не обнаружено.

"Правонарушителем оказалась местная жительница, которая сегодня празднует свое 50-летие. Она призналась в содеянном, предоставила правдивые показания", - сообщили в полиции.

Правоохранители в качестве вещественного доказательства изъяли мобильный телефон.

Женщину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Теги: #лжеминирование #киевщина #украина #задержание
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