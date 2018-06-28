События

12:59 28.06.2018

Боевики вновь сорвали разведение сил в Станице Луганской - СЦКК

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Боевики вновь сорвали разведение сил в Станице Луганской - СЦКК

Боевики в очередной раз сорвали разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, сообщается на странице операции объединенных сил в соцсети Фейсбук со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"Так, 27 июня около 23.00 на участке разведения противник применил стрелковое оружие по позициям Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении.

Обстрел украинских позиций осуществлялся с горы Князь Игорь, которая расположена на временно неподконтрольной Украине территории.

О случившемся украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

В СЦКК напомнили, что предыдущий обстрел в районе Станицы Луганской был задокументирован СММ ОБСЕ 21 июня нынешнего года.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка городского типа Станица Луганская в зеркальном варианте при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств на линии разграничения", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 27 июня в Минске Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подтвердила приверженность всеобъемлющему и бессрочному режиму прекращения огня на Донбассе, начиная с 1 июля в связи с началом жатвы.

Теги: #перемирие #оос #боевики #обстрелы
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