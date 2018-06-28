Посол Швейцарии в Украине попал в ДТП с участием трех авто во Львовской области

ДТП с участием трех автомобилей произошло во Львовской области, пострадали трое пассажиров и трое водителей, в том числе гражданин Швейцарии, сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Как указано на странице департамента в Фейсбуке в четверг, авария произошла 27 июня в 19.20 на автодороге М-06 Киев-Чоп 507 км, в Каменка-Бугском районе Львовской области.

"Водитель (гражданин Швейцарии), 1963 года рождения, управляя автомобилем Volvo СХ60, двигаясь из Киева в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген Т4" под управлением жителя с. Гаи-Детковецкие Бродовского района, 1975 года рождения, и автомобилем "Чери Амулет" под управлением жителя Львова, 1965 года рождения", - сказано в сообщении.

В результате ДТП травмы получили водители всех трех автомобилей и трое пассажиров. Водителя Volvo, гражданина Швейцарии, после осмотра и оказания медицинской помощи в машине технической помощи отпустили.

По информации депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, среди участников ДТП – посол Швейцарии в Украине.

"Тройное ДТП с дипломатическим авто в с. Банюнин в сторону Киева… По информации относительно ДТП посол Швейцарии … ехал в сторону Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Фольксваген Т4, после чего столкнулся с автомобилем Чери Амулет", - написал депутат на странице в Фейсбуке.