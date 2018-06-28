События

04:08 28.06.2018

Киев осуждает продолжение провокационной практики осуществления ракетных обстрелов одной из группировок в Йемене

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Киев осуждает продолжение провокационной практики осуществления ракетных обстрелов одной из группировок в Йемене

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало ситуацию сложившуюся в Йеменской Республике.

"Украина поддерживает единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Йеменской Республики, а также усилия легитимного и международно признанного президента Абд Раббо Мансура Гади и его правительства по восстановлению конституционного строя в стране", – говорится в сообщении на сайте украинского МИДа в среду.

В тоже время отмечается, что ввиду невозможности решения межйеменского конфликта исключительно силовыми методами, Украина последовательно выступает за безусловную приоритетность его политико-дипломатического урегулирования на условиях соблюдения договоренностей, достигнутых по итогам Конференции национального диалога, Мирной инициативы Совета сотрудничества арабских государств Залива и положений соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

"На этом направлении заслуживают высокой оценки и поддержку посреднические шаги Специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам Йемена Мартина Гриффитса", – сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркивают, что в Украине внимательно следят за развитием ситуации вокруг освобождения йеменскими вооруженными силами и силами Коалиции важного в плане обеспечения гуманитарной помощи и продукции первой необходимости для йеменского народа города Худейда и его порта.

"В этом контексте, к сожалению, констатируем отсутствие конструктивизма в позиции группировки Аль-Хути, а также осуждаем продолжения им провокационной практики осуществления ракетных обстрелов территории Королевства Саудовская Аравия", – подытожили в МИД Украины.

Теги: #йемен #украина #мид
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