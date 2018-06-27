В Таллине заявили о готовности Эстонии и Дании обучать чиновников антикоррупционного бюро Украины

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) заявил, что его страна совместно с Данией готова обучать чиновников антикоррупционного бюро Украины.

"Через Центр восточного партнерства Эстонии мы внесем вклад в антикоррупционную инициативу Европейского союза, в рамках которой будем обучать чиновников антикоррупционного бюро Украины", - заявил он в среду в Копенгагене на конференции по реформам в Украине, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

Он отметил, что "обе страны поддерживают организацию обучения журналистов и лидеров общественного мнения для лучшего донесения до общественности содержания реформ и необходимости сохранения энтузиазма украинцев по продолжению процесса реформ".

"Украина достигла значительных успехов по претворению в жизнь реформ, но они должны продолжаться. Реформы и борьба с коррупцией создают лучшие возможности для развития экономики и усиления безопасности", - считает С.Миксер.