Коллега и родственники правозащитницы Ноздровской требуют переквалификации дела о ее убийстве

Бывший коллега убитой 1 января 2018 года правозащитницы Ирины Ноздровской, глава правления организации "Рух борьбы с коррупцией" Иван Лозовой и родные правозащитницы требуют от следствия переквалификации дела о ее убийстве, поскольку убеждены, что оно было совершено группой лиц, а не одним Юрием Россошанским, сын которого подозревался и был осужден за убийство сестры И.Ноздровской.

"Это расследование не является настоящим расследованием, оно не является объективным и не является профессиональным. Есть целый ряд фактов, которые указывают на то, что Ирину Ноздровскую убила группа людей", - сказал И.Лозовой на пресс-конференции в среду в Киеве.

По его мнению, существует "круг лиц", которые не заинтересованы в том, чтобы найти настоящих убийц, а со временем отпустить на свободу и Юрия Россошанского.

И.Лозовой настаивает, что данное преступление должно быть переквалифицировано следствием, и если это не будет сделано, то родные и близкие И.Ноздровской будут обращаться к международному сообществу и мировой прессе.

"Для следствия и прокуроров не хватило 6 месяцев для того, чтобы переквалифицировать это дело. Они должны были это сделать за первую неделю расследования. Я работал 9 месяцев юрисконсультом в офисе Рудольфа Джулиани (экс-мэра Нью-Йорка), когда он был прокурором Южного округа Нью-Йорка, и понимаю, как это должно делаться", - подчеркнул он.

Отец убитой И.Ноздровской Сергей Дуняк отметил, что из заключения судмедэкспертов следует, что его дочь убивал не один человек. "Сам Россошанский в суде сказал, что два или три раза ударил ее ножом, а ей было нанесено 17 колото-резанных ножевых ударов, и, кроме того, на ее теле было много синяков, а некоторые раны говорят о том, что их наносила женщина", - сказал С.Дуняк.

По его мнению, к убийству его дочери может быть причастна также и жена Ю.Россошанского Ольга.

В свою очередь мама И.Ноздровской Екатерина Дуняк отметила, что, по неофициальным свидетельствам людей, которые боятся и не хотят публично давать показания, на месте убийства видели автомобиль, в котором было три мужчины и одна женщина.

Она призвала украинскую власть, правоохранительные органы, СМИ помочь в установлении справедливости в деле об убийстве ее старшей дочери И.Ноздровской, и не допустить фальсификации дела о гибели в результате ДТП ее младшей дочери Светланы Сапатинской, которым занималась И.Ноздровская до своего убийства.

Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

8 января стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Ю.Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осужденного в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра И.Ноздровской Светлана Сапатинская.

27 апреля Шевченковский районный суд Киева продлил Ю.Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 июня. 21 июня Шевченковский суд Киева продлил ему срок содержания под стражей только до 8 июля, но затем 26 июня продлил ему срок ареста до 24 августа.