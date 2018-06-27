Омбудсмен РФ заявила, что не собирается писать за Сенцова прошение о помиловании

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляет, что не станет писать президенту РФ прошение о помиловании голодающего в колонии 45 дней украинского режиссера Олега Сенцова, осуждённого на 20 лет, так как в соответствии с законодательством оно не будет рассмотрено, но не стала говорить, поддержит ли она чье-либо такое же обращение.

"Закон мне не позволяет обращаться с ходатайствами и рассчитывать на рассмотрение этого обращения как публичного официального документа", - сказала Т.Москалькова, отвечая на вопрос "Интерфакса" относительно возможности написания ею прощения о помиловании О.Сенцова, как о том просит, в частности, ее украинская коллега Людмила Денисова.

По ее словам, у нее есть своя позиция относительно возможности помилования О.Сенцова.

"Я никогда не говорила, что у меня нет позиции. Есть определенный порядок, который предполагает обращение личное человека, его волеизъявление о помиловании", - сказала Т.Москалькова.

Вместе с тем она призналась, что в случае с возвращением на родину украинской военнослужащей, депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, процедура была нарушена, так как о помиловании главу государства попросили вдовы погибших.

"Я пока ничего не знаю о волеизъявлении родственников, самого Сенцова, хочет ли он этого", - сказала Т.Москалькова.

Омбудсмен ответила молчанием на вопрос, поддержала бы она прошение о помиловании, если бы оно поступило от О.Сенцова или кого-либо, и предложила задать следующий вопрос.

Кроме того, Т.Москалькова сказала: "Ещё меня очень беспокоит, что вот так (получается): просили за Савченко. Ее помиловали, освободили, передали украинской стороне. Где она сейчас? Сидит... Нам надо подумать ещё, добро ли мы делаем, отправляя (людей)".

Как сообщил ранее "Интерфаксу" адвокат режиссера Дмитрий Динзе, О.Сенцов отказывается писать соответствующее прошение и продолжит голодовку.

О.Сенцова держит голодовку в колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе 45-й день.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. О.Сенцов 14 мая объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.