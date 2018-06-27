В аэропорту "Киев" задержана жительница Краматорска, 13 лет скрывавшаяся от правосудия за нападение на любовницу мужа

Правоохранители задержали в аэропорту "Киев" (Жуляны) жительницу г.Краматорск (Донецкая обл.), которая 13 лет скрывалась за границей после приговора суда в деле о нападении на вероятную любовницу мужа.

Как сообщается в среду на сайте полиции Донецкой области, в 2005 году женщина подстерегла предполагаемую любовницу мужа и облила соперницу кислотой, что вызвало 76% ожогов тела.

На суде обвиняемая свою вину не признала, однако доказательств было достаточно для того, чтобы суд признал ее виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и вынес приговор - 5 лет лишения свободы.

Воспользовавшись временем, отведенным на вступление приговора в законную силу, осужденная сменила имя и по поддельным документам вылетела за границу, будучи уверенной,, что преступление останется безнаказанным.

"Сегодня она вернулась в Украину, чтобы отметить день своего рождения в кругу семьи, однако правоохранители уже имели на руках не только сведения о ее местонахождении, но и о дате ее прибытия. Все эти годы они "держали на крючке" злоумышленницу. Оперативники связались с киевскими коллегами и при их содействии задержали женщину в аэропорту. Именно сегодня ей исполнилось 65 лет", - говорится в сообщении полиции.

Ревнивицу доставят в Донецкую область и передадут для отбывания наказания.