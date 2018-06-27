В Измаиле зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, в городе объявлен карантин

В Измаиле Одесской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, сообщил на своей странице в Facebook мэр города Андрей Абрамченко.

В связи с этим городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении в Измаиле карантина.

В рамках карантинных мер предполагается уничтожение всех свиней в городе бескровным методом с последующей утилизацией тушек путем сжигания на Некрасовском полигоне.

Хозяевам животных возместят убытки.

Кроме того, реализация в Измаиле свинины, баранины, говядины и мяса птицы будет разрешена только при наличии соответствующих документов, подтверждающих происхождение мяса на территории вне зоны карантина и факт забоя на сертифицированном предприятии.

С целью недопущения необоснованного роста цен на мясо и мясопродукты установлен мониторинг цен в магазинах торговых сетей на Центральном рынке, а также в местах организованной торговли свежим мясом.

Также на время карантина на территории города и района выставлены посты с целью недопущения вывоза и ввоза свиней, а также мяса и мясопродуктов без соответствующих сопроводительных документов.

На данный момент вспышка африканской чумы зафиксирована также в трех селах Измаильского района - Ларжанке, Новой и Старой Некрасовках, а также в Ренийском районе.