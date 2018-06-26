Суд отменил арест дома, банковских счетов и земучастков экс-министра финансов Украины Колобова

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова Юлии Степаненко и отменил арест имущества экс-министра.

В определении суда, принятого 3 мая и обнародованного 21 июня на сайте Единого реестра судебных решений, в частности, указано, что 21 февраля 2018 года Ю.Колобов был освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), а уголовное производство, открытое по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой), а затем переквалифицированное по ч. 2 ст. 367, было закрыто.

Адвокат ходатайствовала об отмене ареста на имущество Ю.Колобова ввиду закрытия дела в отношении. Суд удовлетворил ее ходатайство и отменил арест дома площадью 512,4 кв.м, денежных средств на счетах в четырех банках и двух земельных участков в пгт Козин Обуховского района Киевской области.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 21 февраля 2018 года удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и освободил от уголовной ответственности Ю.Колобова в связи с истечением срока давности.

Ю.Колобов был министром финансов Украины с 28 февраля 2012 года до 27 февраля 2014 года.

Он подозревался в растрате 220 млн грн, выделенных на строительство телекоммуникационной сети специального назначения (ч.5 ст.191 УК Украины).

Ю.Колобов был арестован в курортном городке Альтеа в автономной области Валенсия (Испания) в начале марта 2015 года. В сентябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил возможности подписания соглашения со следствием Ю.Колобовым, который находился в Испании.

13 мая 2017 года Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Ю.Колобова.