Турчинов заявил об инициативе снять ограничения на приватизацию украинских оборонных компаний

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) совместно с Кабинетом министров и комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности готовят законопроект о снятии ограничений на приватизацию государственных оборонных предприятий, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов

"Мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной Радой, в частности с профильным комитетом, чтобы на законодательном уровне снять любые ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестированию, в том числе привлечению зарубежных инвестиций в эти предприятия, что на сегодняшний день жестко ограничивает украинское законодательство", - сказал секретарь СНБО на брифинге во вторник в Киеве.