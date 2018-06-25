Ликвидация департамента спецрасследований ГПУ свернет расследования "дел Майдана" – адвокаты "Небесной сотни"

Адвокаты потерпевших – участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства - очень обеспокоены информацией о запланированной ликвидации Департамента специальных расследований (ДСР) Генеральной прокуратуры Украины и расценивают это как свертывание расследования "дел Майдана" и прекращение процессуальной поддержки дел, которые уже переданы в суд.

В открытом обращении адвокатов "Небесной сотни" к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, текст которого размещен на странице "Адвокатской совещательной группы", адвокаты напоминают, что Управление специальных расследований Генпрокуратуры было создано в январе 2015-го года под давлением потерпевших, адвокатов, общественности. "И только после этого начались реальные продвижения в расследовании. Постепенно удалось собрать в данном подразделении расследования большинства дел по различным эпизодам преступлений против Майдана, которые к тому времени мертвым грузом лежали в разных структурных подразделениях прокуратуры и МВД", - говорится в обращении.

В мае 2016 года Управление специальных расследований было реорганизовано в Департамент, в его штат также вошли прокуроры, работавшие в составе управления процессуального руководства.

"К сожалению, через пять месяцев из Департамента специальных расследований вывели половину следователей и прокуроров во новосозданное управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Анонсировалось, что это управление также должно было заниматься делами Майдана, но фактически этого почти не происходило - новые производства не передавались в суд, подозрения не сообщались, дела, которые уже были в суде, топтались на месте. Это является примером того, как "расследуются" дела Майдана в других подразделениях – никак", - подчеркивают адвокаты "Небесной сотни".

Защитники потерпевших убеждены: "Ликвидация ДСР и распыление следственных и процессуальных руководителей по различным подразделениям уничтожит единый координационный центр расследований - единое видение, стратегию, нивелирует наработки предыдущих лет, на длительное время остановит, или существенно замедлит расследование, вообще его сведет на нет".

Они считают, что целью указанной реорганизации (ликвидации ДВР) является желание "избавиться от неудобного и нелояльного подчиненного - Сергея Горбатюка", неудобных следователей и прокуроров и ликвиция центра действительно процессуально независимых следователей и прокуроров, как это предусмотрено УПК.

Дальнейшей целью данной реорганизации адвокаты видят намерение "управлять в ручном режиме делами, которые имеют для руководства ГПУ интерес (например - дело относительно П. Манафорта, дела по должностным лицам, дела в отношении руководства Нацполиции и СБУ), а о других – забыть".

В связи с этим они просят не манипулировать общественным мнением и не распространять от имени Генеральной прокуратуры ложные сведения о якобы обусловленности законодательными изменениями запланированной "реорганизации" ДВР, поскольку с момента создания Департамента приказом этого же генерального прокурора в 2016 году таких изменений в законодательстве не происходило, а наличие в составе ДВР одновременно и следственных отделов и отделов процессуального руководства в полном объеме соответствовало законодательству Украины как в 2016 году, так и отвечает сейчас.

"А проблемные вопросы лишения прокуратуры функции следствия, которые ОО "Адвокатская совещательный группа" неоднократно поднимала, никоим образом не решаются ликвидацией или же реорганизацией ДВР", добавляют юристы.

Также адвокаты Небесной сотни выдвинули к генпрокурору ряд требований, среди который сохранение и усиление Департамента специальных расследований, как структурного подразделения, в рамках которого происходит координация, создание и реализация стратегии расследования и поддержания обвинения в суде по разным эпизодам преступлений против Майдана.

"Не уменьшать, а увеличить количество следователей и прокуроров ДВР, задействованных в расследовании и процессуальном руководстве. Прекратить оказывать на них давление. Прекратить оказывать давление на руководителя Департамента Сергея Горбатюка. В частности - угрозами увольнения, инициацией искусственных дисциплинарных производств, и тому подобное", - говорится в перечне требований.

Адвокаты требуют не останавливать процесс расследования надуманными организационными действиями, как вывод за штат следственных и процессуальных руководителей, поскольку это, кроме состояния неопределенности на длительное время, лишает их доступа к тайне делопроизводства, срывает негласные следственные (розыскные) действия, и т.д.

"В полном объеме обеспечить кадрово и материально ДВР с тем, чтобы это структурное подразделение Генеральной прокуратуры могло и в дальнейшем выполнять поставленную перед ним задачу - организовывать и проводить досудебное расследование преступлений, совершенных в отношении участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства, бывшими высокопоставленными и руководителями правоохранительных органов, судьями и представителями судебной ветви власти", - говорится в обращении к генпрокурору.