Гриневич предупреждает абитуриентов: первые загрузки документов в электронный кабинет могут происходить медленно

Министр образования Украины Лилия Гриневич просит абитуриентов не беспокоиться - первый этап загрузки документов в электронный кабинет для участия во вступительной кампании 2018 года будет не быстрым.

"В этом году мы полностью сертифицировали все наше программное обеспечение в соответствии с законом о сохранении персональных данных. Мы получили все необходимые сертификат ", - рассказала Л.Гриневич на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

По ее словам, это означает, что первые загрузки документов могут происходить медленно. "И это не потому, что "висит" база или недостаточно серверных мощностей", а для защиты информации.

"Вы должны быть терпеливыми на первом этапе. Потом, когда уже первые документы будут загружены, и вы уже в базе зарегистрировали свой кабинет … в целом база в дальнейшем будет работать значительно динамичнее в течение вступительной кампании", - подчеркнула Л.Гриневич.