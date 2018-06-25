Фонд Ложкина провел четвертый благотворительный аукцион для Центра Емца

19 июня в "Мистецьком Арсенале" прошел очередной благотворительный аукцион "Искусство ради жизни", организованный Фондом Бориса Ложкина. Об этом Борис Ложкин сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера мы провели аукцион в четвертый раз. Было продано более 70 произведений искусства. На деньги от продажи лотов мы планируем снова помочь специалистам Центра детской кардиологии и кардиохирургии творить чудеса. Мы приобретем и передадим Центру под руководством Ильи Емца современное оборудование для проведения сложнейших кардиохирургических операций", - написал он.

Первый благотворительный аукцион "Искусство ради жизни", который организовал Фонд Ложкина, состоялся в мае 2015 года. На нем были представлены произведения более 60 ведущих современных украинских художников. Цель проекта - спасение жизней украинских детей путем сбора средств на поддержку отечественных детских медицинских учреждений.

"Проект начинался как смелый эксперимент. Идея собрать произведения современных украинских художников и продать их на благотворительном аукционе была достаточно свежа для того времени. Тогда, в 2015-м, все получилось. А за прошедшие годы идея объединить на одной площадке украинских меценатов и художников ради помощи детским медицинским учреждениям и спасения жизни детей стала не просто успешным проектом, а настоящим великим делом и доброй традицией", - подчеркнул Ложкин.

За вырученные на аукционе средства Фонд приобрел универсальный УЗ-аппарат Philips EPIQ-7, который позволяет диагностировать болезни сердца у детей еще до рождения, в утробе. В Украине такое оборудование появилось впервые. За почти три года его работы было обследовано более 7600 детей и 2900 беременных женщин. Также фонд приобрел реанимационное место для новорожденных, которое создает оптимальные условия для выздоровления детей в послеоперационный период. За тот же период лечения на нем прошли более 250 детей, в том числе прооперированных в первые часы жизни.

В марте 2016 в "Мистецьком Арсенале" состоялся второй аукцион "Искусство ради жизни". На собранные от продажи 70 произведений искусства средства Фонд Бориса Ложкина приобрел и передал детскому кардиологическому Центру Ильи Емца два аппарата Flow-I производства компании MAQUET Critical Care (Швеция). Эта система работает на базе реанимационного аппарата искусственной вентиляции легких и позволяет проводить анестезию даже новорожденным или недоношенным детям. С помощью двух анестезиологических аппаратов Flow-I за почти два года их работы было проведено более 1500 операций, в том числе на сердцах младенцев весом до 2 кг.

Третий аукцион "Искусство ради жизни" состоялся в июне 2017 года. На этот раз средства от благотворительного аукциона Фонд Бориса Ложкина направил на создание отделения постинтенсивного ухода и реабилитации недоношенных детей Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины. Главная задача этого отделения - высококвалифицированная медицинская помощь и реабилитация новорожденных детей из группы риска: рожденных преждевременно, или с перинатальной патологией. За средства благотворителей была проведена капитальная реконструкция помещения и приобретено оборудование для проведения интенсивной терапии детям с перинатальной патологией - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациентов, аппараты регистрации доклинических судорог, лампы фототерапии, пульсоксиметры, кювезы. В конце декабря 2017 года отделение начало свою работу. В отделении, рассчитаном на 15 коек, врачи могут оказывать помощь более 300 детям ежегодно.