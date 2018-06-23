Харьковчанин, "инсценировавший" похищение 10 тонн сыра, приговорен к 6 годам тюрьмы

Фрунзенский райсуд Харькова вынес обвинительный приговор харьковчанину, который "инсценировал" похищение оптовой партии сыра "Моцарелла" общей стоимостью почти 550 тыс.грн.

"32-летний мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупных размерах (ч.4 ст.190 УК Украины). Мошеннику присудили 6 лет лишения свободы... Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование",- сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, в начале марта 2015г мужчина под видом менеджера общества с ограниченной ответственностью, в котором в действительности не работал уже несколько месяцев, позвонил менеджеру другой фирмы и, сказав, что нашел покупателей на 10 т.сыра и готов выступить посредником, предложил заключить соглашение на реализацию сыров "Моцарелла".

Фирму-поставщика заинтересовало такое предложение, поэтому они отгрузили на склад мошенника коробки с сыром общей стоимостью почти 550 тыс. грн. Оплатить товар мужчина пообещал на днях, когда, как он сказал, приедет экспедитор от конечного покупателя. Но в действительности поставщик денег не получил, а псевдо-менеджер рассказал ему, что во время транспортировки сыров на границе между Украиной и Россией представители фирмы-покупателя с оружием отобрали у него весь товар.

Найти псевдо-менеджера удалось через месяц, когда в компанию, которую он обманул, обратился предприниматель, намеревавшийся заключить напрямую соглашение на покупку того же сыра. Он рассказал, что купил несколько недель назад у посредника за 400 тыс.грн. 8 т.сыра. Как выяснилось из документов, которые предоставил бизнесмен, посредником оказался именно псевдо-менеджер, обманувший поставщика и присвоивший сыр. Куда он дел еще 2 т сыра, пока не установлено.