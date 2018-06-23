Луценко пообещал Грицаку разобраться в деле об убийстве по неосторожности

В Службе безопасности Украины расценивают подозрение сотруднику отдела Центра специальных операций (ЦСО) "А" Управления СБУ в Хмельницкой области в превышении власти с применением оружия и причинении телесных повреждений на мирных акциях в 2014 году как сфабрикованное дело. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал главе СБУ Василию Грицаку разобраться в ситуации.

"Управление специальных расследований департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, по нашему мнению, необоснованно обвиняет сотрудника Службы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 УК Украины… Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обсудил ситуацию с генеральным прокурором Украины, и Юрий Луценко пообещал максимально объективно разобраться в этой ситуации", - рассказала спикер СБУ Елена Гитлянская агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

По ее словам, СБУ оказывала и оказывает прокуратуре полное содействие в расследовании применения 19 февраля 2014 года огнестрельного оружия у центрального входа в здание УСБУ в Хмельницкой области во время проведении там мирных общественных акций протеста. Спикер спецслужбы напомнила, что во время тех событий погибли два человека, еще несколько получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Несмотря на то, что в распоряжении Управления СБУ в Хмельницкой области нет оружия калибра, из которого были убиты мирные протестующие, Управление передало на экспертизу в Генпрокуратуру все оружие, которое было в подразделении на вооружении в то время", - сообщила Е.Гитлянская.

По ее данным, сам сотрудник УСБУ остается верен присяге, не прячется, в настоящее время защищает Украину в зоне проведения операции объединенных сил.

В СБУ также не исключили, что руководитель следствия в этом деле таким образом "пытается скрыть свою неэффективность и избежать увольнения".

Как сообщила 22 июня пресс-служба Генпрокуратуры, сотруднику УСБУ в Хмельницкой области, который применил огнестрельное оружие в ходе мирных акций протеста в 2014 году, в результате чего погибли два человека, сообщено о подозрении в превышении власти.

"21.06.2018 было сообщено о подозрении сотруднику отдела ЦСО "А" УСБУ в Хмельницкой области в совершении превышения власти, сопровождавшегося насилием, болезненными действиями и применением оружия, причинении умышленного тяжкого телесного повреждения с целью запугивания потерпевшего и других лиц, причинении неосторожного тяжкого телесного повреждения и убийства по неосторожности, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 УК Украины", - отметили в Генпрокуратуре.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.