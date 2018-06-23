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10:00 23.06.2018

Порошенко поздравил госслужащих со 100-летием государственной службы в Украине

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Порошенко поздравил госслужащих со 100-летием государственной службы в Украине

Президент Украины Петр Порошенко поздравил государственных служащих со 100-летием государственной службы в Украине, сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

"Поздравляю вас с 100-летием государственной службы в Украине и профессиональным праздником - Днем государственной службы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с вступлением в силу Закона Украины "О государственной службе" в этой сфере начались изменения, призванные сделать максимально прозрачной и открытой деятельность тех, кто присягнул служить украинскому народу.

"Торжественно обещаю верно служить государству украинском...", – такими словами начинается присяга госслужащего, принятая в 1918 году. Как и 100 лет назад, современные государственные служащие Украины гордо несут это почетное звание. Спасибо за вашу работу и желаю оптимизма, вдохновения и удачи!", - написал П.Порошенко в своем микроблоге Твиттер в субботу.

Президент выразил надежду, что комплексное реформирование государственного управления позволит проводить качественную государственную политику, гарантировать способность достойно держать стратегический курс развития государства, оперативно реагировать на проблемы в обществе.

Теги: #госслужба #порошенко
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