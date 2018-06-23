В Днепропетровской области приступил к работе новый начальник УСБ Украины Андрей Олейник

Заместитель председателя Службы безопасности Украины Вадим Поярков представил коллективу управления Службы безопасности в Днепропетровской области нового руководителя - генерал-майора Андрея Олейника.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, Андрей Олейник родился 29 апреля 1973 года в г.Стрый Львовской области.

В 1994 году окончил Институт пограничной службы Украины. В органах госбезопасности с 1994 года. Военную службу проходил на оперативных должностях в управлении СБ Украины в Хмельницкой области и подразделениях Центрального управления СБ Украины. На руководящих должностях с 2005 года.

В 2014 и 2015 годах выполнял ответственные задания в районе проведения АТО.

С 2016 года - помощник председателя СБ Украины - начальник главной инспекции СБ Украины.

15 июня 2018 указом президента Украины назначен начальником управления СБ Украины в Днепропетровской области.

Как сообщалось, с мая 2017 года УСБУ в Днепропетровской области возглавлял Эдуард Крицын.