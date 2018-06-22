События

07:23 22.06.2018

В Киеве ночью неизвестные с помощью зажигательной смеси устроили пожар в отделении банка

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В Киеве ночью неизвестные с помощью зажигательной смеси устроили пожар в отделении банка

В ночь на пятницу в отделение банка в Соломенском районе столицы неизвестные бросили зажигательную смесь, повреждены окна помещения, никто не пострадал, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Как сообщили в полиции, в 3.45. в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев Севастополя (Соломенский р-н Киева) местные жители услышали взрыв и увидели дым. По указанному адресу прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Правоохранителями было установлено, что в одноэтажном здании, в котором размещено банковское отделение, повреждены окна и возник пожар.

В результате проишествия не пострадал.

По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью.

Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются. Правоохранители разыскивают свидетелей и проверяют наличие камер видеонаблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Теги: #киев #банк #украина #пожар
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