События

03:14 22.06.2018

Пенсионер, подозреваемый в подделке отметок консульского учета для ввоза авто на еврономерах, предстанет перед судом

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Пенсионер, подозреваемый в подделке отметок консульского учета для ввоза авто на еврономерах, предстанет перед судом

Харьковская местная прокуратура №4 направила в Московский райсуд города обвинительный акт в отношении 73-летнего мужчины, подозреваемого в мошенничестве и подделке документов консульских отделов Украины и Республики Польша (ст.190 и ст.358 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что пенсионер ставил поддельные штампы консульских отделов в загранпаспорта граждан Украины, чтобы те, как "нерезиденты страны", ввозили машины иностранной регистрации, минуя таможенный сбор", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, правоохранители разоблачили схему осенью 2017 года.

По данным досудебного следствия, пенсионер предлагал свои услуги через объявления в интернете. За тысячу долларов он обещал официальную постановку на консульский учет Республики Польша и внесение соответствующих отметок. Благодаря этому "клиент" получал возможность не только ввозить в Украину автомобили без растаможки и регистрации, но и вывозить их за территорию страны только раз в год и беспрепятственно возвращаться обратно.

У пенсионера при задержании изъяли паспорт клиента с поддельными отметками в нем, деньги за услугу и печати, которые в действительности не имели никакого отношения к официальным структурам других государств.

Теги: #мошенничество #украина #харьков
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