Зафиксировано повреждение Юго-Донбасского водопровода в районе Ясиноватой

В районе оккупированного г.Ясиноватая (Донецкая обл.) зафиксированы повреждения Юго-Донбасского водопровода, который обеспечивает водой не менее пяти городов на оккупированной и на подконтрольной территории, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

"В результате спутникового исследования временно оккупированной территории Донецкой области было зафиксировано значительное повреждение Юго-Донбасского водопровода", – говорится в сообщении на сайте министерства в четверг.

Отмечено, что на спутниковых снимках видно заполнения водой карьера площадью водной поверхности около 24 тыс. м² (по состоянию на 9 апреля 2018) в районе Ясиноватской развязки (1,4 км от Донецкой фильтровальной станции). Также на снимках зафиксировано заболачивание территории вблизи трассы водопровода.

"Повреждение Юго-Донбасского водопровода в районе промышленной зоны Авдеевки Донецкой области, вероятно возникли вследствие применения тяжелого вооружения. На спутниковых снимках 2018 можно увидеть значительный водоизлияние, которого не было в 2016 году", – сказано в сообщении.

Это в свою очередь негативно влияет на обеспечение водой населения как на оккупированных территориях (г.. Докучаевск), так и на подконтрольных Правительству Украины территориях (Мариуполь, Волноваха, Угледар, Новотроицкое). Вследствие значительного утечки воды в карьер существует угроза подачи питьевой воды для 1,3 млн мирного населения.

В МинВОТ отмечают, что данная ситуация негативно влияет на обеспечение водой жителей городов по разные стороны линии разграничения – от неподконтрольного Докучаевска до подконтрольных Мариуполя, Волновахи, Угледара и Новотроицкого.

Вследствие утечки воды существует угроза прекращения подачи питьевой воды для 1,3 миллиона жителей.