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21:37 21.06.2018

Трамп: рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле

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Трамп: рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце.

"Мы рассматриваем такую возможность", - цитирует в четверг агентство "Блумберг" слова Д.Трампа, сказанные на встрече с губернаторами штатов.

По данным неназванных собеседников агентства, существуют две возможности для такой встречи - до саммита НАТО, который состоится 11 июля в Брюсселе, и после визита Д.Трампа в Великобританию 13 июля. При этом они уточнили, что эти планы пока не являются окончательными.

Ранее в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис написал в своем микроблоге в "Твиттере", что советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон приедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу глав двух стран.

"Советник президента США Джон Болтон отправится 25-27 июня в Лондон, Рим, чтобы обсудить вопросы безопасности, и поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента Трампа с Путиным", - сообщил он.

Теги: #сша #трамп #встреча #путин
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