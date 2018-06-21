События

12:10 21.06.2018

Ночью под Киевом горел автозаправочный комплекс "БРСМ"

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Ночью под Киевом горел автозаправочный комплекс "БРСМ"

Пожарным удалось в течение часа ликвидировать пожар, возникший около полуночи на автозаправочном комплексе (АЗК) "БРСМ" в селе Мрия Киево-Святошинского района Киевской области (29 км трассы Киев-Чоп).

"Разведкой было установлено, что по явным признакам произошел взрыв и идет дым на заправочных колонках №5 и №6. В 00:40 возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в 01:00", - сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в четверг.

Также установлено, что возгорание возникло в результате взрыва на АЗК. Погибших и пострадавших на месте ЧП обнаружено не было.

Вместе с тем, в Главном управлении Нацполиции Украины в Киевской области проинформировали, что на месте происшествия работают сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции, которые во взаимодействии со спасателями устанавливают все обстоятельства и причины взрыва.

Теги: #киев #азк #гсчс #брсм #пожар
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