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12:24 20.06.2018

УВКПЧ ООН за три месяца зафиксировало 19 погибших среди мирного населения на Донбассе, за весь период конфликта погибли не менее 2,7 тыс. гражданских

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УВКПЧ ООН за три месяца зафиксировало 19 погибших среди мирного населения на Донбассе, за весь период конфликта погибли не менее 2,7 тыс. гражданских

 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с 16 февраля по 15 мая 2018 года зафиксировало 19 погибших среди мирного населения на Донбассе, за весь период конфликта с 14 апреля 2014 года погибли, по меньшей мере, 2,7 тыс. гражданских лиц.

Согласно данным 22-го доклада УВКПЧ о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 февраля по 15 мая 2018 года на востоке Украины в результате конфликта была зафиксирована 81 жертва среди гражданского населения, из них 19 погибли и 62 получили ранения.

"Хотя в феврале и марте было зафиксировано относительно небольшое число жертв среди гражданского населения, в апреле оно увеличилось на 142% по сравнению с мартом, а в мае – на 32% по сравнению с апрелем", – сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер на презентации доклада в среду в Киеве.

УВКПЧ задокументировало четыре случая, при которых гражданские работники Донецкой фильтровальной станции (ДФС), возможно, были обстреляны умышленно

"В результате этих инцидентов были ранены 8 человек. Это абсолютно неприемлемо", – добавила Ф.Фрейзер.

Согласно докладу, за весь период конфликта на востоке Украины, с 14 апреля 2014 года по 15 мая 2018 года, погибли, по меньшей мере, 2 тыс. 725 гражданских лиц: 1 тыс. 568 мужчин, 961 женщина, 93 мальчика, 47 девочек и 56 взрослых неустановленного пола.

"Еще 298 гражданских лиц, включая 80 детей, погибли вследствие того, что 17 июля 2014 года был сбит самолет рейса MH17, в результате чего общее количество погибших гражданских лиц достигло, по меньшей мере, 3 тыс. 023 человека", - говорится в докладе.

По оценке УВКПЧ, общее количество гражданских лиц, получивших ранения в связи с конфликтом, составляет от 7 до 9 тыс.

Теги: #жертвы #население #донбасс #оон_права_человека
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