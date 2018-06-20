События

07:48 20.06.2018

Боевики 26 раз обстреляли позиции сил ВСУ, ранены трое военных

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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения, ранения получили трое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба Операции.

"Всего враг 26 раз нарушал режим прекращения огня, из них 3 раза вел огонь из тяжелого вооружения", – говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке в среду утром.

Как отмечается, на Горловском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи украинских защитников в районе населенного пункта Артемово.

На Донецком направлении вблизи населенных пунктов Авдеевка и Пески боевики вели провокационный огонь из стрелкового оружия.

В свою очередь, напряженная ситуация остается на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Старогнатовка, Чермалык, Талаковка и Водяное.

"Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали противнику на использование им артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения и не позволили врагу улучшить тактическое положение", – отметил в штабе.

По данным украинской разведки трое боевиков получили ранения.

"В течение ночи текущих суток интенсивность боевых действий уменьшилось. Продолжались бои с применением стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет", – говорится в сообщении.

 

Теги: #оос #сводка
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