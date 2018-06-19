На Донбассе во вторник боевики 4 раза открывали огонь по позициям украинских войск

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 вторника боевики 4 раза открывали огонь по позициям украинских войск, один украинский военный был ранен, сообщает пресс-центр ООС.

"В течение сегодняшних суток, 19 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. Противник с 7:00 утра до 18:00 вечера 4 раза открывал огонь по позициям украинских защитников", - сказано в сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети "Фейсбук" во вторник вечером.

Незаконные вооруженные формирования продолжали провоцировать подразделения ООС на Горловском, Донецком и Мариупольский направлениях. Огонь велся из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военные на передовых позициях открывали огонь для подавления огня противника.

"В ходе обстрелов один украинский защитник был ранен. Потери противника уточняются", - сказано в сводке.