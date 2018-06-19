События

18:20 19.06.2018

На Буковине группа неизвестных напала на пограничников, один нападавший ранен

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На Буковине группа неизвестных напала на пограничников, один нападавший ранен

Около 16.00 вторника во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек попытались блокировать движение пограничному наряда и предприняли попытку группового нападения на пограничный наряд.

"Пограничники вынуждены были защищаться, ведь на мирные уговоры прекратить незаконные действия неизвестные не реагировали. В результате, когда все попытки решить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В информации отмечается, что в настоящее время с раненый доставлен в местную больницу. Ему была оказана первоочередная медицинская помощь.

"Благодаря действиям резервов пограничного подразделения во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции ситуация локализована. С целью стабилизации обстановки на государственной границе организован и проводится комплекс дополнительных оперативно-профилактических мероприятий", - сообщают в погранведомстве.

Также о ситуации были проинформированы Национальная полиция и другие правоохранительные органы.

"Обращаем внимание граждан на недопустимость нарушения законодательства Украины по пограничным вопросам и неотвратимость ответственности за противоправные действия", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Теги: #госпогранслужба #граница #буковина #пограничники
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Интерфакс-Украина
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