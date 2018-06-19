Пустившие под откос "товарняк" в Днепре могут отделаться штрафом в 1,7тыс.грн

По факту ночной аварии на железной дороге в Днепре, в результате которой локомотив и более 10 вагонов товарного поезда сошли с рельсов, ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области открыла уголовное производство.

"Все обстоятельства происшествия будут установлены в рамках открытого по ч.1 ст.277 уголовного производства", - сообщили в областном главке полиции во вторник.

Статья 277 УК Украины. "Повреждение путей сообщения и транспортных средств": ч.1 – Умышленное разрушение или повреждение путей сообщения, сооружений на них, подвижного состава или судов, средств связи или сигнализации, а также другие действия, направленные на приведение указанных предметов в непригодное для эксплуатации состояние, если это повлекло или могло повлечь аварию поезда, судна или нарушило нормальную работу транспорта, или создало опасность для жизни людей либо наступления иных тяжких последствий, - наказываются штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 необлагаемый минимум - 17 грн) или исправительными работами на срок до 2 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет.

Вместе с тем, часть вторая этой статьи, которая охватывает те же действия, если они причинили потерпевшему средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или причинили крупный материальный ущерб, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Ранее во вторник в пресс-службе ОАО "Укрзализныця" сообщили, что примерно в 4 часа ночи на станции "Нижнеднепровск-Узел" (г.Днепр) из-за кражи элементов железнодорожного пути произошел сход локомотива и 15 грузовых вагонов.

"Сход произошел из-за хищения ворами болтов и скреплений главного пути №3 станции. Восемь сошедших с рельсов вагонов были нагружены прокатом, трубной заготовкой и дизтопливом (5, 1 и 2 соответственно), семь – пустых", - сообщили в "Укрзализныце".

В компании отметили, что уведомили об инциденте правоохранительные органы, а непосредственно на месте ЧП работает комиссия ОАО "Укрзализныця".