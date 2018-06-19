События

11:41 19.06.2018

В Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда

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В Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда

Грузовой поезд в составе 15 вагонов (из них семь пустых) сошел с рельсов на станции "Нижнеднепровск-Узел" Днепропетровской области из-за кражи рельсового полотна, сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

"Сегодня, 19 июня 2018 года, около 4:00 на станции "Нижнеднепровск-Узел" за кражи верхнего строения пути произошел сход локомотива и 15 грузовых вагонов. Об инциденте сообщено в правоохранительные органы, на месте работает комиссия "Укрзализныци", - отмечается в сообщении.

Авария произошла из-за хищения болтов и скреплений главного пути №3 станции.

Восемь вагонов сошедших с рельсов, были нагружены прокатом, трубной заготовкой и дизтопливом (пять, один и двп соответственно), семь - пустых.

В результате инцидента пассажирские поезда дальнего следования не задерживаются, однако более чем на час опоздал пригородный поезд Днепр-Орловщина, пригородный поезд Красноград-Днепр в настоящее время задерживается более чем на час, Днепр-Орловщина – почти на два часа.

"Железнодорожники обеспокоены ситуацией, сложившейся из-за несанкционированных вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Количество случаев умышленных повреждений и хищений элементов техники и инфраструктуры постоянно увеличивается", - подчеркнули в ПАО.

При этом меры, принимаемые железнодорожниками, не дают желаемых результатов по сокращению количества случаев хищений и повреждений подвижного состава, элементов верхнего строения пути, устройств железнодорожной автоматики и связи.

"Неоднократные обращения "Укрзализныци" в МВД и СБУ по активизации работы их местных подразделений желаемого эффекта не дают. За сутки в области фиксируется по несколько вмешательств, что во многом является следствием бездействия правоохранительных органов", - заявили в "Укрзализныце".

Теги: #укрзализныця #рельсы
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