Три человека пострадали вследствие стычек у Рады

В результате стычек у здания Верховной Рады во вторник пострадали трое человек, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

"Три человека (пострадали). Один от газового баллончика, а другие получили травмы во время потасовки", - сообщил он журналистам возле парламента.

Кроме того, по словам А.Крищенко, после проведения теста выяснилось, что задержанный митингующий находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным начальника полиции Киева, на площади Конституции у Верховной Рады находится около 1 тыс. митингующих, ситуация спокойная и контролируемая.