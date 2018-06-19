Главу райадминистрации во Львовской области задержали за получение взятки

Главу Старосамборской районной госадминистрации (РГА) задержали за получение неправомерной выгоды в сумме $1500, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации (ОГА).

"Задокументирован факт вымогательства и получения главой Старосамборской РГА неправомерной выгоды в размере $1500", – указано в сообщении.

У кого и за что вымогал указанную сумму глава РГА, в ОГА не уточняют.

По данным Львовской ОГА, задержание провели 18 июня сотрудники полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Львовского гарнизона.

Чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следственные действия продолжаются.