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11:10 19.06.2018

Главу райадминистрации во Львовской области задержали за получение взятки

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Главу райадминистрации во Львовской области задержали за получение взятки

 Главу Старосамборской районной госадминистрации (РГА) задержали за получение неправомерной выгоды в сумме $1500, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации (ОГА).

"Задокументирован факт вымогательства и получения главой Старосамборской РГА неправомерной выгоды в размере $1500", – указано в сообщении.

У кого и за что вымогал указанную сумму глава РГА, в ОГА не уточняют.

По данным Львовской ОГА, задержание провели 18 июня сотрудники полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Львовского гарнизона.

Чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следственные действия продолжаются.

Теги: #львов #взятка #рга #задержание
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