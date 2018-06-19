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10:44 19.06.2018

Верховный суд проведет семинар для судей по squeeze-out

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Верховный суд проведет семинар для судей по squeeze-out

Верховный Суд Украины 22 июня проведет для судей судов первой инстанции семинар на тему принудительного выкупа акций у миноритарных акционеров (squeeze-out), сообщила судья Верховного Суда, секретарь палаты по рассмотрению дел о корпоративных спорах, корпоративных правах и ценных бумагах Анна Вронская.

"Значительная часть наших усилий сосредоточена на обеспечении единства судебной практики. Чтобы судья первой инстанции понимал, в чем суть (законодательной нормы – ИФ)", – назвала она основную цель такого семинара на Пятом Международном форуме корпоративных секретарей в Киеве, прошедшем на днях.

А.Вронская отметила, что мероприятие будет проведено совместно с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР).

Она уточнила, что ранее подобный семинар палата проводила по новому закону об обществах с ограниченной ответственности (ООО). По ее словам, стоит задача разъяснить судьям дух закона, познакомить с существующими тенденциями по подобным делам в Европе и мире.

Член НКЦБФР Максим Либанов уточнил, что, согласно данным Комиссии, в настоящее время споры о squeeze-out находятся на стадии рассмотрения в судах первой инстанции.

Он добавил, что омиссия также рассматривала несколько жалоб, однако лишь в одном случае (одна из подконтрольных ДТЭК компаний) установила нарушение: эмитент выбрал не тот способ определения цены выкупа. По его мнению, это решение Комиссии должно быть хорошим аргументом для истца в суде.

Теги: #нкцбфр #банки #суд #верховный_суд
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