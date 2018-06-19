События

00:33 19.06.2018

Порошенко под давлением металлургического лобби подписал очередной закон о пролонгации и увеличении экспортной пошлины на лом

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Порошенко под давлением металлургического лобби подписал очередной закон о пролонгации и увеличении экспортной пошлины на лом

Президент Украины Петр Порошенко под давлением металлургического лобби и в нарушение договоренностей с ЕС, которыми обуславливается снижение вывозных пошлин, подписал очередной закон №8226 не только о пролонгации действия повышенной экспортной пошлины на лом черных металлов еще на год, но и ее повышении с EUR30/тонна до EUR42/тонна.

Согласно информации на сайте Рады (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63784), подписанный президентом закон "О внесении изменений в раздел ІI "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" возвращен в парламент 18 июня текущего года.

Как сообщалось, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о снижении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№1455-VIII) был принят 12 июля 2016 года, в результате с 15 сентября 2016 года на год были повышены ставки экспортной пошлины на металлолом до EUR30/тонна с EUR10/тонна.

В апреле 2017 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №6382 о пролонгации действия экспортной пошлины на металлолом в размере EUR30/тонна еще на два года. 8 июня он был принят, 12 июня - подписан председателем Верховной Рады. Вместе с тем ломосборщики выступили за отмену вывозной пошлины на металлолом. Свою обеспокоенность продлением пошлины выразили и в представительстве Европейского Союза в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко 10 июля 2017 года вернул в парламент законопроект №6382, предлагая Верховной Раде продлить действие повышенной пошлины не на два, а на один год. 13 июля 2017 года парламент проголосовал за закон с учетом предложений президента. П.Порошенко подписал данный закон.

4 апреля 2018 года в Верховной Раде под №8226 зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в раздел ІI "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно снижения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", которым предлагалось увеличить экспортную пошлину с EUR30/тонна до EUR42/тонна и ее пролонгировать еще на три года, после окончания действия существующего закона 15 сентября 2018 года. ВР на своем заседании 17 мая 2018 года проголосовала за данный законопроект, продлив действие пошлины еще на год вместо трех.

Ломосборочные предприятия выступили за отмену пошлины на экспорт металлолома, которая в настоящее время составляет EUR30/тонна. В частности, "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов" ("УАВторметресурс") рассматривать действие экспортных пошлин на лом как срытое субсидирование в размере более $200 млн за 2016-2017гг, потребовав от МЭРТ официально проинформировать об этом США. Кроме того, "УАВторметресурс" обратился к торговому представителю посольства Турции в Украине с просьбой не допустить повышения и продления действия экспортной пошлины на лом, подняв данный вопрос на переговорах с Украиной по созданию зоны свободной торговли.

Украинская ассоциация вторичных металлов ("УАВтормет") обратилась к президенту П. Порошенко ветировать принятый Верховной Радой 17 мая 2018 года законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о снижении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", которым повышается ставка экспортной пошлины с EUR30/тонна до EUR42/тонна и продлевается ее действие еще на год.

В ГП "Держзовнишинформ" считают, что повышение экспортной пошлины на лом с EUR30 до EUR42 может прекратить его экспорт и снизить объемы заготовки в Украине.

По данным МЭРТ, в Украине работают 616 предприятий по операциям с ломом черных металлов, в том числе 62 крупных, 492 средних и 62 малых.

В Украине действуют Украинская ассоциация вторичных металлов ("УАВтормет"), Украинская ассоциация экспортеров металлолома (УАЭМ) и "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов" ("УАВторметресурс").

Теги: #президент #украина #лом #закон
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