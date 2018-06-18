События

23:42 18.06.2018

Гибридная война России в Украине привела к 10 тыс. жертв, 2 млн внутренне перемещенных лиц и беженцев, $100 млрд убытков

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Гибридная война России в Украине привела к 10 тыс. жертв, 2 млн внутренне перемещенных лиц и беженцев, $100 млрд убытков

Президент Украины Петр Порошенко считает, что в результате гибридной войны с Россией в Украине погибло более 10 тыс. людей, 2 млн стали внутренне перемещенными лицами и беженцами, а ущерб от уничтожения экономики и оккупацию территорий составляет $100 млрд.

"Российская разрушительная тактика и ее гибридная война пытались лишить украинцев права определять свое собственное будущее. Москва подстрекала войну на Донбассе, которая унесла более 10 тыс. человеческих жизней, и привела к появлению почти 2 млн внутренне перемещенных лиц и беженцев"

Кроме того глава государства оценил ущерб Украины от военных действий и оккупации Россией украинской территории в $100 млрд.

"Это привело к убыткам в размере $100 млрд через уничтожение экономики и оккупацию", – подчеркнул П.Порошенко.

Теги: #президент #украина #донбасс #washington_post
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