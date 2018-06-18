События

08:40 18.06.2018

Боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ в воскресенье, ранен один военнослужащий

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Боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ в воскресенье, ранен один военнослужащий

     За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз – из запрещенного минскими договоренностями вооружения, ранен один военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенный сил.

      "Противник прошедшие сутки 20 раз нарушал режим прекращения огня, из них 6 раз с применением минометов. Подразделения Объединенных сил препятствовали провокационным действиям врага и давали ему адекватный ответ", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбук в понедельник утром.

      В штабе отметили, что боевики активировались вечером и в темное время суток. На Луганском направлении, около 19 часов и в полночь они открыли огонь из минометов по  позициям ВСУ в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Один наш защитник Крымского во время обстрела получил ранения.

      Также запрещенное минскими договоренностями оружие противник применил на Донецком направлении, в районах населенных пунктов Пески и Старогнатовка, что под Волновахой.

      На Мариупольском направлении на протяжении прошлых суток продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино.

      "Надлежащее инженерное оборудование наших позиций и адекватный ответ Объединенных сил предотвратили гибель личного состава и не допустили большей активизации противника", - добавили в штабе Операции.

      По данным разведки, за минувшие сутки 5 боевиков получили ранения.

Теги: #оос #сводка
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