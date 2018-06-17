События

07:39 17.06.2018

Боевики 27 раз обстреляли позиции сил АТО в воскресенье, двое военных ранены

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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них 5 раз – из запрещенного минскими договоренностями вооружения, ранены двое военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенный сил.

"За прошедшие сутки, 16 июня, боевые действия продолжались на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение", – говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбук в воскресенье утром.

Как отмечается, на Луганском направлении обстановка частичное обострилась в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого на Дебальцевском направлении. На Горловском и Донецком направлениях продолжались кратковременные огневые контакты с противником. Противник применял стрелковое оружие в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецком, Авдеевке и Марьинке.

На Мариупольском направлении ситуация оставалась сложной. Там бои не прекращались в районах населенных пунктов Талаковки, Водяного, Лебединского и Широкино.

"Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался овладеть нашими передовыми позициями. Адекватный ответ подразделений Объединенных сил не допустила продвижение врага, ни клочка украинской земли не потеряно", – отметили в сводке.

По данным украинской разведки, в течение 16 июня один боевик был уничтожен.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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