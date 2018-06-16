Правоохранители в Донецкой области выявили легкомоторный самолет с двумя украинцами на борту без разрешения летать в районе ООС

В Донецкой области в районе населенного пункта Раздольное правоохранители из состава объединенных сил выявили легкомоторный двухместный самолет Х-32 "Бекас" с двумя гражданами Украины на борту.

"16 июня около 6:30 утра пост воздушного наблюдения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Раздольное в Донецкой области, заметил легкомоторный летательный аппарат и сообщил об этом пункту управления противовоздушной обороны. Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 "Бекас" принудили к посадке", - сообщил пресс-центр ООС в соцсети Фейсбук в субботу.

Управляли летательным аппаратом два гражданина Украины без соответствующих разрешений объединенных сил.

"Указанные граждане и самолет переданы в отдел Национальной полиции Украины из состава объединенных сил. Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности", - сказано в сообщении.