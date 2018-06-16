События

11:42 16.06.2018

Правоохранители в Донецкой области выявили легкомоторный самолет с двумя украинцами на борту без разрешения летать в районе ООС

1 мин читать
Правоохранители в Донецкой области выявили легкомоторный самолет с двумя украинцами на борту без разрешения летать в районе ООС

В Донецкой области в районе населенного пункта Раздольное правоохранители из состава объединенных сил выявили легкомоторный двухместный самолет Х-32 "Бекас" с двумя гражданами Украины на борту.

"16 июня около 6:30 утра пост воздушного наблюдения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Раздольное в Донецкой области, заметил легкомоторный летательный аппарат и сообщил об этом пункту управления противовоздушной обороны. Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 "Бекас" принудили к посадке", - сообщил пресс-центр ООС в соцсети Фейсбук в субботу.

Управляли летательным аппаратом два гражданина Украины без соответствующих разрешений объединенных сил.

"Указанные граждане и самолет переданы в отдел Национальной полиции Украины из состава объединенных сил. Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности", - сказано в сообщении.

Теги: #донецкая_область #оос #самолет #правоохранители
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики 36 раз обстреляли позиции сил АТО в пятницу, без потерь

Боевики 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил в пятницу

В Одесской области правоохранители освободили из трудового рабства около 30 человек

Боевики 33 раза обстреляли позиции сил АТО в четверг, погибло двое и пострадало 6 украинских солдат

Житель Харькова на автомобиле пытался прорваться в зону ООС, но был остановлен выстрелами по колесам

Боевики 10 раз обстреляли позиции сил АТО в четверг

Боевики продолжают обстрелы из тяжелого вооружения

ГБР заработает в сентябре, создавать Госбюро военной юстиции нет смысла - Труба

Почти 70 украинских правоохранителей будут зачислены в базу данных миротворцев ООН

Киев призывает РФ выполнить условие подконтрольности Донецкой фильтровальной станции Украине – Олифер

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевские правоохранители сообщили о подозрении владельцу автомобиля, из которого дети достали коробку с гранатами

Адвокат Трампа выступил против помилования президентом США фигурантов "российского расследования"

Группа нардепов предлагает снизить акциз с автомобилей и ужесточить контроль за перемещением авто на еврономерах

В Киеве обнаружены и уничтожены 4 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны

Работа КПВВ "Майорское" временно приостановлена – Госпогранслужба

На взятке в $4 тыс. задержан предприниматель пытавшийся незаконно приобрести земельный участок Минобороны

Из-за непогоды в 5 областях Украины обесточены почти 130 населенных пунктов

Князев проинспектировал работу нового поста патрульной полиции Крыма на Херсонщине

В Киеве во время проведения фестиваля MotoOpenFest продлят работу Метрополитена

Харьковские пограничники задержали женщину, которая пыталась тайком пронести в Украину почти 22 кг смеси для кальяна

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА