Харьковские пограничники задержали женщину, которая пыталась тайком пронести в Украину почти 22 кг смеси для кальяна

В пункте пропуска Гоптовка (Харьковская обл.) пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы задержали 54-летнюю гражданку Украины, которая пыталась тайком пронести 216 упаковок со смесью для кальяна.

"В ходе досмотра личных вещей пограничники совместно с представителями фискальной службы, обнаружили спрятанные в дорожных чемоданах, в подгузниках и чулках упаковки со смесью для кальяна различных марок. В ответ на предложение сообщить о других спрятанных на теле товарах, женщина достала из-под одежды еще несколько пакетов, которые были пристегнуты к поясу", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

По информации пограничников, в общей сложности женщина пыталась пронести 216 упаковок смеси для кальяна, весом 21кг 750г на сумму более 11 тыс. грн. Товар изъят в установленном порядке и передан компетентным органам.